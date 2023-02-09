Раскрыта сумма многомиллионных трат Виктории Бекхэм на поддержание молодости

Дизайнер Виктория Бекхэм тратит ежемесячно на поддержание молодости 4,4 миллиона рублей

Близкие друзья британской певицы, модели и дизайнера Виктория Бекхэм раскрыли сумму ее многомиллионных трат на поддержание молодости и красоты. Соответствующий материал появился на сайте издания Heat World.

Приближенный к знаменитости анонимный источник рассказал, что Бекхэм боится стареть. «Виктория отказывается мириться с процессом старения и готова потратить все, чтобы хорошо выглядеть», — заявил инсайдер и отметил, что звезда регулярно делает процедуры по уходу за кожей лица и тела, тратя на них ежемесячно по 10 тысяч фунтов стерлингов (около 880 тысяч рублей).

Также, по его словам, она принимает разработанные собственной лабораторией пищевые добавки. Специалисты создают витаминные комплексы, учитывая особенности крови, уровня гормонов и ДНК Бекхэм. Данная услуга стоит около двух тысяч фунтов стерлингов (около 170 тысяч рублей) в месяц, утверждает собеседник издания. Кроме того, бывшая солистка Spice Girls каждый месяц устраивает себе так называемую неделю здоровья в немецкой клинике Villa Stephanie, где полноценная проверка всего организма стоит 50 тысяч фунтов стерлингов (около 4,4 миллиона рублей).

В августе 2022 года тренер Виктории Бекхэм Бобби Рич раскрыл секреты стройности знаменитой клиентки. Фитнес-инструктор рассказал, что экс-участница группы Spice Girls тренируется пять раз в неделю, при этом не отменяет занятия даже во время отпуска и путешествий.