Дэвид и Виктория Бекхэм собрались сделать ремонт на участке и разозлили соседей

The Sun: Дэвид и Виктория Бекхэм поссорились с соседями из-за дорожки к теплице

Дэвид и Виктория Бэкхэм собрались сделать ремонт на своем загородном участке в графстве Оксфордшир на юге Англии и разозлили соседей. Владельцев соседних домов не устроило намерение пары проложить отдельную дорожку к теплице, пишет The Sun.

Совет собственников ранее выдал Бекхэмам разрешение на обустройство огорода и теплицы рядом с домом. Однако отдельная заявка на прокладывание новой дороги вызвала гнев местных жителей. «Почему заявители требуют временного сооружения для доступа на два года к пешеходной дорожке общего пользования?» — написал один из соседей Бекхэмов.

Представители звездной пары также обратились к властям с просьбой сделать в сарае три отдельных офиса и ванную комнату. Уточняется, что к рабочим помещениям можно будет подняться по отдельной деревянной лестнице. Сейчас сарай используется по назначению — в нем хранится садовый инвентарь.

Ранее другая звездная пара — актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис — предложила пожить в их пляжном доме в калифорнийской Санта-Барбаре. По словам знаменитостей, арендовать недвижимость могут любые желающие.