Эштон Кутчер и Мила Кунис предложили пожить в их доме

Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис решили сдать в аренду свой дом в Калифорнии

Американские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис решили сдать в аренду свое жилье в калифорнийском городе Санта-Барбара. Знаменитости опубликовали в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, где предложили фанатам пожить в их пляжном доме.

В ролике Кутчер рассказал, что совершенно незнакомые люди могут приехать в их с женой дом, чтобы насладиться отдыхом и общением. «Оставайтесь с нами в нашем пляжном домике и уезжайте, как будто мы старые приятели!» — добавил актер.

Супруги уточнили, что вилла находится недалеко от пляжа, а из окон открывается панорамный» вид на горы Санта-Инес. Внутри дома есть две ванные комнаты, столовая и полноценная кухня. К зданию примыкает просторный внутренний дворик с огромной гидромассажной ванной.

«Мы поприветствуем вас по прибытии и позаботимся о том, чтобы у вас было все необходимое для веселого отдыха на пляже», — пообещали актеры.

Ранее в своем доме предложила пожить актриса Гвинет Пэлтроу. Актриса записала видео, на котором провела экскурсию по дому и прилегающей территории. В распоряжении жильцов будет просторный дом в светлых тонах. Среди развлечений Пэлтроу предложила посетить дегустацию в винной комнате, а также отдохнуть около бассейна. Стоимость проживания осталась неизвестна.