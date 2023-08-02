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15:18, 2 августа 2023Среда обитания

Гвинет Пэлтроу предложила пожить в своем доме

Актриса Гвинет Пэлтроу решила выставить объявление об аренде дома в Монтесито

Кадр: @gwynethpaltrow

Американская актриса Гвинет Пэлтроу предложила пожить в гостевом доме в своем поместье в калифорнийском Монтесито. Знаменитость собирается выставить объявление об аренде на Airbnb. Об этом сообщает New York Post.

Актриса записала видео, на котором провела экскурсию по дому и прилегающей территории. В распоряжении жильцов будет просторный дом в светлых тонах. Среди развлечений Пэлтроу предложили посетить дегустацию в винной комнате, а также отдохнуть около бассейна. Стоимость проживания осталась неизвестна.

«Одиночество — часть человеческой жизни, но за последние несколько лет растущая изоляция и отсутствие какой-либо общности сделали нашу жизнь более раздробленной. У Airbnb возникла блестящая идея сделать что-то, чтобы мир стал менее одиноким, поэтому я приглашаю вас переночевать в моем гостевом доме в Монтесито», — написала актриса.

Ранее в Нью-Йорке появилась возможность стать соседом американской актрисы Николь Кидман. В доме, где знаменитость владеет недвижимостью, выставили на продажу квартиру. За объект попросили девять миллионов долларов.

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    Нина Ташевская
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