Появилась возможность стать соседом Николь Кидман

В Нью-Йорке выставили на продажу дуплекс в доме, где живет актриса Николь Кидман

В Нью-Йорке появилась возможность стать соседом американской актрисы Николь Кидман. В доме, где знаменитость владеет недвижимостью, выставили на продажу квартиру. Об этом сообщает New York Post.

Жилой дом, где можно купить дуплекс, находится на 11-й авеню в западной части района Челси. За объект попросили девять миллионов долларов. По соседству с апартаментами кроме Кидман жильем также владеет итальянский модельер Доменико Дольче и искусствовед Диана Видмайер Пикассо.

В распоряжении новых жильцов окажется почти 220 квадратных метров. Внутри есть три спальни, одна из которых выкрашена в яркие оттенки зеленого. Гостиная отличается красной мебелью, а для столовой выбрали фиолетовый цвет. Из окон открывается вид на реку Гудзон.

Ранее американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс. Небольшой гостевой дом можно было снять с июня по сентябрь за 95 тысяч долларов.