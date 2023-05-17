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02:00, 18 мая 2023Среда обитания

Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме

Актриса Сара Джессика Паркер выставила в аренду гостевой дом за $95 тысяч

Фото: Realtor.com

Американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс. Звезда сериала «Секс в большом городе» выставила недвижимость в аренду, сообщает Realtor.

Небольшой гостевой дом можно снять с июня по сентябрь за 95 тысяч долларов (7,6 миллиона рублей). Аренда на менее длительный период обойдется дешевле — 45 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей) за июль или 35 тысяч долларов (2,8 миллиона рублей) за август.

Площадь дома составляет 158 квадратных метров. Внутри него три небольшие спальни, ванная, гостиная с камином, кухня и столовая. Помимо гостевого коттеджа, на участке имеются терраса, душевая кабина, отдельный гараж и частный выход к пляжу.

Паркер не впервые ищет арендаторов для дома в Хэмптонс. В августе 2022 года актриса сдала дом практически за бесценок — 19,98 доллара за один уик-энд. Вместе с временным жильем арендаторы получили доступ к бару с коктейлями и заполненному едой, а также зарезервированный столик в популярном ресторане Nick & Toni's.

Александра Качан
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