Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме за бесценок

Актриса Сара Джессика Паркер выставила в аренду гостевой дом за 19,98 доллара

Американская актриса Сара Джессика Паркер предложила пожить в своем доме в Нью-Йорке. Звезда сериала «Секс в большом городе» выставила в аренду гостевую постройку, которая находится напротив ее особняка в курортном районе Хэмптонс, сообщает Dirt.

Внутри дома площадью 158 квадратных метров три небольшие спальни, ванная, гостиная с камином, кухня и столовая, также имеется выход на задний двор с террасой. Паркер планирует сдать постройку на один уик-энд, с 26 по 27 августа. Стоимость аренды составляет 19,98 доллара (около 1,2 тысячи рублей) — отсылка к году, когда актриса впервые исполнила роль Кэрри Брэдшоу в принесшим ей популярность сериале.

Гостевой коттедж станет доступен для аренды в полдень 23 августа, Паркер заключит сделку с первым желающим. Временные жильцы получат доступ к бару с коктейлями и заполненному любимой едой хозяйки дома холодильнику, а также зарезервированный столик в популярном ресторане Nick & Toni's. Помимо этого, в программу выходных войдут поход на пляж, посещение магазина фермерских продуктов и шопинг на площади Амагансетт.

В июле бывший дом звезды «Секса в большом городе» Уилли Гарсона выставили на продажу за 1,7 миллиона долларов. Объект находится в лос-анджелесском районе Вэлли-Виллидж. Актер владел им с 2005 года, а в 2011-v дом перешел в собственность траста, зарегистрированного на имя Гарсона.