В Кремле прокомментировали совместное заявление Москвы и Баку по крушению самолета AZAL

Песков: Заявление МИД Москвы и Баку по крушению самолета AZAL исчерпывающее

Совместное заявление Министерств иностранных дел России и Азербайджана по урегулированию вопросов, связанных с крушением самолета авиакомпании AZAL, является исчерпывающим. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается вчерашнего заявления нашего МИД — там достаточно исчерпывающе было заявлено, добавить здесь, собственно, нечего», — отметил он.

Совместное заявление внешнеполитических ведомств было опубликовано 15 апреля. Отмечается, что Москва и Баку пришли к урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL.