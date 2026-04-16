Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:28, 16 апреля 2026Бывший СССР

В Кремле прокомментировали совместное заявление Москвы и Баку по крушению самолета AZAL

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Совместное заявление Министерств иностранных дел России и Азербайджана по урегулированию вопросов, связанных с крушением самолета авиакомпании AZAL, является исчерпывающим. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается вчерашнего заявления нашего МИД — там достаточно исчерпывающе было заявлено, добавить здесь, собственно, нечего», — отметил он.

Совместное заявление внешнеполитических ведомств было опубликовано 15 апреля. Отмечается, что Москва и Баку пришли к урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok