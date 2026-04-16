13:25, 16 апреля 2026

Москвичей успокоили насчет грядущих сугробов

Синоптик Позднякова: Сообщения о рекордном снегопаде в Москве — преувеличение
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сообщения о грядущем рекордном снегопаде и появлении снежного покрова в столице являются преувеличением. Сугробов в столице призвала не ждать главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова передает Telegram-канал «360.ru».

По ее словам, вместо пугающих 75 процентов месячной нормы осадков в понедельник, 20 апреля, москвичи могут заметить лишь слабую ледяную крупу в ночные часы. Тем не менее похолодание будет ощутимым — температура опустится на несколько градусов ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков. На двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров.

По словам синоптика, дем воздух не прогреется выше плюс трех градусов Цельсия. При этом будет дуть штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. На этом фоне по ощущениям погода будет сравнима с минус 3-5 градусами.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
