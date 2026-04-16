Москвичей предупредили о снеге и гололеде

Синоптик Тишковец: Снег и гололед ожидаются в Москве 20 апреля

Снег и гололед ожидаются в Москве в понедельник, 20 апреля. О характерных для зимы явлениях предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

Так, в начале следующей недели в результате арктического вторжения в Москве ожидается понижение ночной температуры до околонулевых температур — вероятны легкие заморозки и образование гололедицы на дорогах. Кроме того, дожди могут превратиться в снег, допустил синоптик.

«Ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров», — уточнил Тишковец. Днем воздух не прогреется выше плюс трех градусов Цельсия. При этом будет дуть штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду. На этом фоне по ощущениям погода будет сравнима с минус 3-5 градусами, подчеркнул метеоролог.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, будут пасмурными и дождливыми.