Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве будет пасмурно и дождливо

В предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, в столице ожидается пасмурная и дождливая погода, однако температура воздуха будет достаточно теплой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ожидаются кратковременные дожди. Солнце редко будет проглядывать сквозь многочисленные облака. Несмотря на это, в субботу температурный фон превысит климатическую норму почти на два градуса. Ночью ожидается плюс 6-8 градусов в столице и от 3 до 8 градусов в Подмосковье. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 13-15 градусов тепла в Москве, а в области — до 12-17 градусов.

В воскресенье облака станут еще плотнее, а температура снизится. В столичном регионе ожидается от плюс 1-6 градусов до 8-13 градусов тепла днем. Среднесуточная температура воздуха будет практически соответствовать климатической норме. Атмосферное давление на выходных ожидается в пределах климатической нормы, заключила синоптик.

Ранее Позднякова предупредила, что до конца апреля в Москве ожидается очередная волна похолодания.