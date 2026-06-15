Сделка с российским младенцем оказалась вне закона

Суд вынес приговор двум жительницам КЧР за сделку с новорожденным младенцем

Суд вынес приговор двум жительницам Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), заключившим сделку с новорожденным младенцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Женщины признаны виновными по статье 127.1 УК РФ («Торговля несовершеннолетним»). Биологическая мать ребенка осуждена на 4,5 года условно, на шесть месяцев меньше получила ее подельница.

Следствие и суд установили, что беременная россиянка не захотела брать на себя ответственность по содержанию и воспитанию ребенка, поэтому решила отдать его знакомой безвозмездно. Устную сделку они заключили в декабре 2025 года, а после родов мать отдала сына сообщнице. Однако суд признал договоренность женщин незаконной.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца.