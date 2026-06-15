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Силовые структуры
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17:40, 15 июня 2026Силовые структуры

Сделка с российским младенцем оказалась вне закона

Суд вынес приговор двум жительницам КЧР за сделку с новорожденным младенцем
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор двум жительницам Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), заключившим сделку с новорожденным младенцем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Женщины признаны виновными по статье 127.1 УК РФ («Торговля несовершеннолетним»). Биологическая мать ребенка осуждена на 4,5 года условно, на шесть месяцев меньше получила ее подельница.

Следствие и суд установили, что беременная россиянка не захотела брать на себя ответственность по содержанию и воспитанию ребенка, поэтому решила отдать его знакомой безвозмездно. Устную сделку они заключили в декабре 2025 года, а после родов мать отдала сына сообщнице. Однако суд признал договоренность женщин незаконной.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца.

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