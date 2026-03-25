Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
12:11, 25 марта 2026

Заведующая роддомом россиянка оставила себе чужого младенца

В Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца
Майя Назарова

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В Карачаево-Черкесии заведующая роддомом оставила себе чужого младенца. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов российского региона.

В ведомстве разъяснили, что в феврале-марте 2022 года одна из обвиняемых забеременела от знакомого. В октябре она родила девочку. Горожанка не хотела заниматься воспитанием ребенка. Женщина обратилась к своей знакомой, которая занимала должность заведующей акушерско-обсервационным отделением одного из медучреждений Черкесска.

Та согласилась найти для младенца приемную семью. После выписки из роддома мать передала новорожденную сообщнице. Последняя оставила ребенка у себя, а затем оформила в одном из московских ЗАГСов запись о рождении ребенка с вымышленными данными.

Действия россиянок квалифицировали как торговлю людьми в форме иной сделки. Одной из фигуранток избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 3 апреля 2026 года, второй — запрет определенных действий на тот же срок.

Ранее стало известно, что новорожденный стал неизлечимо больным из-за халатности врачей в Санкт-Петербурге.

