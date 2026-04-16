13:40, 16 апреля 2026Экономика

Скачок мировых цен на энергоносители назвали вершиной айсберга

Министр финансов Катара предрек миру проблемы с доступностью энергоносителей
Дмитрий Воронин

Фото: Noushad Thekkayil / NurPhoto via Getty Images

Глава Минфина Катара Али бин Ахмед Аль Кувари назвал произошедший из-за перекрытия Ормузского пролива скачок цен на энергоносители лишь вершиной айсберга. По его словам, более масштабные проблемы мир начнет ощущать в этой сфере через один-два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Полноценное воздействие еще впереди, его долго ждать не придется», — сказал министр на встрече МВФ в Вашингтоне, отметив, что трудности будут возникать не только со стоимостью сырья, но и с доступом к нему. «Даже если вы сможете платить, вы необязательно получите товар, и это будет крупной, крупной проблемой», — объяснил чиновник.

Он уточнил, что сказаться на ситуации с продовольствием по всему миру может и сокращение поставок удобрений с Ближнего Востока.

Впрочем, ситуация и сейчас уже близка к критической во многих регионах планеты. Так, Пакистан уже вынужден прибегнуть к веерным отключениям света, а, например, власти Германии решили бороться с ростом цен на бензин, переложив его последствия на плечи местных курильщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп признал удар по мировой экономике, нанесенный инициированным им иранским конфликтом. Глава Белого дома также выразил уверенность, что цены на энергоносители, последствия взлета которых сейчас ощущают жители всех континентов, снизятся к моменту запланированных на осень промежуточных выборов в США.

