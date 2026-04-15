12:48, 15 апреля 2026Экономика

В Пакистане назвали способ борьбы с энергетическим кризисом

Bloomberg: Пакистан хочет сделать электричество дешевле за счет отключений света
Дмитрий Воронин

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан будет приостанавливать подачу электроэнергии примерно на два часа по вечерам в попытке снизить ее стоимость в условиях усугубивших ситуацию проблем с поставками с Ближнего Востока. О способе справиться с энергетическим кризисом, названном властями страны, являющейся одним из ключевых посредников в американо-иранских переговорах, пишет Bloomberg.

В правительстве отметили, что спрос на электричество значительно растет в интервале между пятью вечера и часом ночи. В связи с этим кабмин поручил распределительным компаниям информировать потребителей об отключениях света, избегая незапланированных перебоев в подаче электроэнергии.

Некоторые страны, включая ведущие мировые экономики, пытаются справиться с последствиями значительного подорожания энергоресурсов, замораживая цены на топливо или выплачивая целевые компенсации уязвимым категориям граждан, а например, в Германии правящая коалиция решила заставить курильщиков оплатить снижение цен на бензин.

В свою очередь американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на днях, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за высоких цен на топливо и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.

    Последние новости

    ВСУ ударили дронами по крупному промышленному городу в России. Власти заявили о террористической атаке, есть жертвы

    Страна Европы перешла на азербайджанскую нефть вместо российской

    Шансы на смену курса США по Украине оценили

    Популярный препарат неожиданно оказался полезен для печени

    В России прокомментировали работу над созданием европейского аналога НАТО

    Российского производителя лифтов собрались обанкротить

    Долина назвала свой райдер скромным

    Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

    Криминалист привел еще одну версию пропажи лично награжденного Путиным Героя России

    Между обращением Бони к Путину и новостями об ослаблении блокировок интернета нашли связь

    Все новости
