В Пакистане назвали способ борьбы с энергетическим кризисом

Bloomberg: Пакистан хочет сделать электричество дешевле за счет отключений света

Пакистан будет приостанавливать подачу электроэнергии примерно на два часа по вечерам в попытке снизить ее стоимость в условиях усугубивших ситуацию проблем с поставками с Ближнего Востока. О способе справиться с энергетическим кризисом, названном властями страны, являющейся одним из ключевых посредников в американо-иранских переговорах, пишет Bloomberg.

В правительстве отметили, что спрос на электричество значительно растет в интервале между пятью вечера и часом ночи. В связи с этим кабмин поручил распределительным компаниям информировать потребителей об отключениях света, избегая незапланированных перебоев в подаче электроэнергии.

Некоторые страны, включая ведущие мировые экономики, пытаются справиться с последствиями значительного подорожания энергоресурсов, замораживая цены на топливо или выплачивая целевые компенсации уязвимым категориям граждан, а например, в Германии правящая коалиция решила заставить курильщиков оплатить снижение цен на бензин.

В свою очередь американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на днях, что в Белом доме знают о «страданиях американского народа» из-за высоких цен на топливо и именно из-за этого стремятся активно вести переговоры с Ираном.