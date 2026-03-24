Семьям с детьми в одной стране начнут оказывать помощь из-за роста цен на бензин

Новая Зеландия начнет платить семьям с детьми пособие из-за подорожания бензина

Министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис объявила, что власти страны с 7 апреля начнут еженедельно выплачивать пострадавшим от резкого роста цен на топливо по 50 местных долларов, что эквивалентно примерно 30 американским долларам. Об этом сообщает ТАСС.

Пособия затронут 143 тысячи «семей со средним достатком, не имеющих права на получение других пособий», отметила представитель властей. Мера помощи, по ее словам, будет действовать в течение года или до тех пор, пока бензин с октановым числом 91 не начнет стоить дешевле трех новозеландских долларов за литр.

Объясняя размер анонсированной поддержки, Уиллис подчеркнула, что более масштабные госпрограммы усугубили бы ситуацию в экономике, ускорив инфляцию. По данным властей, на фоне фактического прекращения поставок через Ормузский пролив запасов топлива в Новой Зеландии на текущий момент достаточно для удовлетворения потребностей в течение примерно 47 дней.

Со стремительным подорожанием или нехваткой бензина после начала атаки США и Израиля на Иран столкнулись многие страны Запада, включая европейские, а также Азии и в других регионах мира. Например, в Великобритании, как и прогнозировалось ранее, уже начали ограничивать продажу топлива, что, несмотря на начало сельскохозяйственного сезона, коснулось в том числе местных фермеров.