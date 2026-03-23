23:54, 23 марта 2026Экономика

Telegraph: В Британии ввели ограничения на продажу топлива на фоне войны в Иране
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На фоне войны в Иране в Великобритании были вынуждены ввести ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Издание уточняет, что лимиты на красное дизельное топливо для фермеров установили в английском графстве Эссекс и некоторых регионах Шотландии. «[Оптовым поставщикам] пришлось уменьшить [объем] заказов, чтобы удовлетворить как можно больше запросов. Вместо того чтобы просто доставить 10 тысяч литров одному фермеру, им приходится доставлять по 2 тысячи литров разным», — указал представитель компании Anglia Farmers Патрик Крехан.

Ранее в канцелярии премьер-министра Кира Стармера заявили об испуге британских властей, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации в стране. Подчеркивается, что удары Ирана могут еще больше усилить кризис в регионе и усугубить экономические последствия для всего мира.

