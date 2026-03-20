23:57, 20 марта 2026

В Британии испугались ухудшения экономики из-за Ирана

В Британии испугались ухудшения экономики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетИранские беспилотники:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Британские власти испугались, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к ухудшению экономической ситуации в Великобритании и остальном мире. Это следует из заявления канцелярии премьер-министра Кира Стармера по итогу совещания кабмина, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что удары Ирана могут еще больше усилить кризис в регионе и усугубить экономические последствия, ощущаемые в Великобритании и во всем мире.

Кроме того, британский кабмин подчеркнул, что американским бомбардировщикам разрешено использовать британские базы для ударов по иранским ракетным установкам. Также Лондон продолжает работу с партнерами над планом разблокировки Ормузского пролива.

Ранее Стармер попросил Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. По его словам, Лондон намерен привлечь украинских экспертов, чтобы сбивать иранские беспилотники.

