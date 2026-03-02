Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 2 марта 2026Мир

Украину попросили помочь в отражении атак Ирана

Стармер: Британия попросила Украину помочь в отражении атак Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chen Junqing / XinHua / Global Look Press

Великобритания попросила Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в своем видеообращении в соцсети Х.

«Мы привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — рассказал он.

Стармер подчеркнул, что Британия разрешила США использовать свои базы для операций против Ирана, при этом сам Лондон не будет принимать в них участия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США «проявить решимость» и продолжить удары по Ирану. «Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

    «Евротройка» пригрозила Ирану

    Посольство сообщило о попытках диверсий на «Турецком потоке»

    Посол рассказал о планах стран НАТО против России

    Звезда номинированного на «Оскар» фильма вышла в свет в прозрачном наряде

    Замужняя женщина столкнулась с проблемой из-за орального секса

    Украину попросили помочь в отражении атак Ирана

    Британия одобрила просьбу США об ударах в Иране

    Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский город

    В Иране раскрыли последствия атаки на базу США в Иракском Курдистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok