Украину попросили помочь в отражении атак Ирана

Стармер: Британия попросила Украину помочь в отражении атак Ирана

Великобритания попросила Украину помочь странам Персидского залива в отражении атак Ирана. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер в своем видеообращении в соцсети Х.

«Мы привлечем экспертов из Украины, которые вместе с нашими собственными специалистами помогут партнерам из стран Персидского залива сбивать иранские беспилотники, атакующие их», — рассказал он.

Стармер подчеркнул, что Британия разрешила США использовать свои базы для операций против Ирана, при этом сам Лондон не будет принимать в них участия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США «проявить решимость» и продолжить удары по Ирану. «Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно», — сказал он.