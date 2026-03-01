Зеленский призвал США продолжить удары по Ирану

Зеленский: Важно, чтобы решимость США в отношении Ирана сработала

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США «проявить решимость» и продолжить удары по Ирану. Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская разведка и МИД страны внимательно следят за ситуацией вокруг Ирана.

«Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно. Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработала», — сказал он.

Ранее глава израильского МИД Гидеон Саар назвал целью войны против Ирана «окончательное устранение экзистенциальных угроз» для Израиля. «Однако до тех пор, пока в Иране сохраняется нынешний режим, достижение этой цели невозможно», — добавил министр.