В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

Глава МИД Израиля Саар назвал целью ударов по Ирану смену режима

Израиль в ходе операции против Ирана намерен достичь обеспечения своих интересов в сфере безопасности. О целях ударов по исламской республике рассказал глава израильского МИД Гидеон Саар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Он назвал целью войны против Ирана «окончательное устранение экзистенциальных угроз» для Израиля в долгосрочной перспективе.

«Однако до тех пор, пока в Иране сохраняется нынешний режим, достижение этой цели невозможно», — добавил министр.

Ранее Саар ответил на критику из-за ударов по Ирану. Он подчеркнул, что государство «имеет полное право действовать», поскольку противник «призывает к уничтожению Израиля», и заверил в намерении властей продолжить совместные удары с США по Ирану.