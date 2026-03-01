Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 1 марта 2026Мир

Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

Глава МИД Израиля Саар отверг претензии в связи с атакой на Иран
Ольга Коровина

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Гидеон Саар заявил о намерении властей продолжить совместные удары с США по Ирану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Саар отверг претензии в адрес Израиля. Он подчеркнул, что государство «имеет полное право действовать», поскольку противник «призывает к уничтожению Израиля». По словам главы МИД, его страна не может ждать, пока Иран достигнет поставленной цели.

«Мы намерены совместно с США продолжать наносить мощнейшие удары по иранскому режиму», — заявил глава ведомства.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Надава Шошани заявил, что у вооруженных сил страны нет данных об ударе ВВС Израиля или США по школе в Иране. Он добавил, что США и Израиль ведут проверку данной информации, однако подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Шошани отметил, что «Израиль действует в Иране с особой точностью».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал американский авианосец

    Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

    Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

    Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

    Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

    Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

    Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния

    В Госдуме осудили атаки США и Израиля на Иран

    Названы последствия объявления шиитским богословом джихада против США и Израиля

    Пары стали массово отказываться от пышных свадеб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok