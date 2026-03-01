Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

Глава МИД Израиля Саар отверг претензии в связи с атакой на Иран

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Гидеон Саар заявил о намерении властей продолжить совместные удары с США по Ирану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Саар отверг претензии в адрес Израиля. Он подчеркнул, что государство «имеет полное право действовать», поскольку противник «призывает к уничтожению Израиля». По словам главы МИД, его страна не может ждать, пока Иран достигнет поставленной цели.

«Мы намерены совместно с США продолжать наносить мощнейшие удары по иранскому режиму», — заявил глава ведомства.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Надава Шошани заявил, что у вооруженных сил страны нет данных об ударе ВВС Израиля или США по школе в Иране. Он добавил, что США и Израиль ведут проверку данной информации, однако подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Шошани отметил, что «Израиль действует в Иране с особой точностью».