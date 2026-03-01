Израиль прокомментировал удар по школе для девочек в Иране

Армия Израиля заявила, что ничего не знает об ударе по школе в Иране

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани заявил, что у вооруженных сил страны нет данных об ударе ВВС Израиля или США по школе в Иране. Его комментарий приводит агентство EFE.

«В настоящий момент я ничего не знаю о каком-либо израильском или американском ударе по тому району», — подчеркнул Шошани. Он добавил, что США и Израиль ведут проверку данной информации, однако подверг сомнению сообщения со стороны Ирана. Шошани отметил, что «Израиль действует в Иране с особой точностью».

28 февраля в сети появились кадры, сделанные на месте израильского удара по округу Минаб на юге Ирана. На видео попала полностью разрушенная начальная школа для девочек, где не выжили десятки человек.