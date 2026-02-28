Реклама

15:07, 28 февраля 2026Мир

Уничтоженная ударом Израиля школа для девочек в Иране попала на видео

Опубликованы кадры разбомбленной Израилем школы в Иране, где погибли 40 учениц
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В сети появились кадры, сделанные на месте израильского удара по округу Минаб на юге Ирана. На видео, опубликованное Mehr, попала полностью разрушенная начальная школа для девочек, где погибли по меньшей мере 40 человек.

На кадрах запечатлено двухэтажное здание. Одна из его частей почти полностью обвалилась, от другой валит черный дым. У строения находятся десятки человек, наблюдается паника. Кто-то кричит, другие пытаются разобрать завалы, под которыми еще могут оставаться дети.

Ранее сообщалось о 40 жертвах удара среди юных учениц учреждения. Медики борются за жизни еще 48 раненых школьниц.

