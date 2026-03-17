14:08, 17 марта 2026

Британцам предрекли ограничения на розничную продажу топлива

В Великобритании допустили скорое введение ограничений на продажу топлива
Дмитрий Воронин

Фото: richardjohnson / Shutterstock / Fotodom  

Затягивание конфликта на Ближнем Востоке еще на две-три недели может вынудить британские власти ввести ограничения на продажу топлива, чтобы обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта и больниц. Соответствующий прогноз экс-главы стратегического департамента нефтегазовой компании BP Ника Батлера приводит Times.

Названные экспертом сроки примерно совпадают с ожиданиями аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, которые считают, что в случае, если ситуация с поставками с Ближнего Востока не исправится до конца марта, мировые цены на нефть, которые сейчас колеблются в пределах 100-105 долларов за баррель, вероятно, обновят рекордные уровни 2008 года в 147 долларов.

В этой ситуации, предрек Баттлер, речь пойдет о нормированном распределении. Оно будет «необходимо в той или иной форме, это нелегкое решение», отметил бывший топ-менеджер, подчеркнув, что правительству Великобритании стоит начать готовить людей к этому.

На фоне ситуации с блокированием поставок сырья через Ормузский пролив в некоторых странах уже ввели ограничения на продажу топлива. В других, в том числе западноевропейских, установили предельные розничные цены на бензин. В то же время США, в случае сохранения перебоев с поставками прогнозируют наступление рецессии.

