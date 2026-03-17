Стало известно о серьезной угрозе для американской экономики

Главный экономист Moody's: Рецессия представляет серьезную угрозу экономике США

Рецессия — снижение ВВП в течение двух кварталов подряд — в США окажется почти неизбежной в случае, если цены на энергоносители останутся высокими еще несколько недель, считает главный экономист международного рейтингового агентства Moody's Марк Занди. Его мнение приводит «Интерфакс».

«Рецессия снова представляет серьезную угрозу», — подчеркнул Занди — американский специалист, имеющий иранские корни. Он отметил, что вкупе с влиянием блокировки Ираном Ормузского пролива на ситуации сказываются слабые показатели рынка труда США, а также ухудшение других экономических показателей.

Стоимость нефти на фоне взаимных ударов на Ближнем Востоке поднялась на прошлой неделе выше 100 долларов за баррель. Взлет мировых цен на углеводороды всякий раз предшествовал рецессии, начиная со времен Второй мировой войны, напомнил представитель Moody's.

Ранее колумнист Bloomberg Джастин Фокс допустил, что среди причин начала американо-израильских атак на Иран была в том числе и ситуация на мировом рынке фисташек, где Тегеран конкурирует с калифорнийскими производителями за право осуществлять поставки в Китай и другие страны.

