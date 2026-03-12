Реклама

Экономика
18:42, 12 марта 2026Экономика

Нефть стремительно подорожала

Стоимость нефти марки Brent выросла 12 марта более чем на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Мировые цены на нефть стремительно выросли 12 марта после двух дней колебаний на уровне чуть выше 90 долларов за баррель марки Brent. Как свидетельствуют данные торгов, в четверг показатель преодолел отметку в 100 долларов, прибавляя к моменту написания материала более 10 процентов, до 101,27 доллара.

Решение ряда стран, включая США, о высвобождении из резервов дополнительных объемов нефти, принятое ради стабилизации цен, рынок на практике воспринял как сигнал об усугублении кризиса, на фоне чего, с учетом сохранения фактической блокировки Ираном Ормузского пролива, произошел сегодняшний взлет.

Такая динамика сопровождается противоречивыми заявлениями американского президента Дональда Трампа, который сначала осадил цены после взлета в начале недели, намекнув на возможность скорого прекращения атак в отношении Ирана, а затем стал подчеркивать, что США зарабатывают благодаря подорожанию нефти «много денег» и противостояние с Тегераном для них сейчас первично.

