Bloomberg: В числе причин начала ударов по Ирану называют экспорт фисташек

Среди причин нападения на Иран, помимо лежащих на поверхности факторов, называют и не столь очевидные — например, конкуренцию на мировом рынке фисташек, на котором американцы стали опережать Иран только в 2000-х годах. Об этом говорится в статье обозревателя Bloomberg Джастина Фокса, отмечающего, что, начиная с 2020 года производство этого вида сельхозпродукции в США более чем вдвое превышает иранское.

Как напоминает автор публикации, первую фисташку в США почти 100 лет назад завез американский ботаник Уильям Э. Уайтхаус, сорвавший ее в саду в провинции Керман в центральном Иране. Значительные посадки фисташковых деревьев начались в США в конце 1960-х — начале 1970-х годов, а первый коммерческий урожай там собрали в 1976-м, за три года до иранской революции. На ее фоне против Тегерана впервые было введено торговое эмбарго и калифорнийские производители получили рынок фисташек в свое полное распоряжение. После этого эмбарго снимали и снова вводили, но 241-процентная пошлина на сырые иранские фисташки в скорлупе, введения которой добились калифорнийские производители, так больше и не была отменена, пишет журналист.

«Существует достаточно других объяснений продолжающейся враждебности США к Ирану, поэтому я не думаю, что фисташки виноваты в этом больше, чем, скажем, 0,853 процента, но с учетом того, что эта враждебность в настоящее время принимает форму военной кампании, даже 0,853 процента могут иметь значение», — пишет он.

Ссылаясь на фильм Яши Левина «Фисташковые войны», обозреватель отметил, что Стюарт и Линда Резник из Беверли-Хиллз — миллиардеры, владельцы компании Wonderful Company, которая выращивает от 15 до 20 процентов лидирующих в мире калифорнийских фисташек, — жертвуют средства аналитическим центрам и лоббистским группам, занимающим жесткую позицию по отношению к Ирану. США впервые обогнали Иран по экспорту фисташек в 2011 году, а в последние годы их экспорт увеличился вдвое, прежде всего в направлении Китая, а также благодаря «содействию развития таких феноменов, как дубайский шоколад», подчеркнул Фокс.

Ранее стало известно, что блокировка Ираном Ормузского пролива привела к удвоению спотовых цен на гелий, поставки которого на мировой рынок на 40 процентов обеспечивал Ближний Восток. Речь идет о довольно редком газе, производство которого сосредоточено лишь в нескольких странах мира, среди которых в 2025 году лидировали Катар с производством в 63 миллиона кубометров и США с 81 миллионом. Сам гелий используется в таких отраслях, как производство медицинского оборудования и ракет, а также газ важен при изготовлении полупроводников.