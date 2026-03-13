Реклама

Экономика
14:21, 13 марта 2026
Экономика

Стоимость одного редкого газа удвоилась из-за перекрытия Ормузского пролива

Reuters: Необходимый для производства полупроводников гелий подорожал вдвое
Дмитрий Воронин

Фото: Rod Nickel / Reuters

Блокировка Ормузского пролива привела к удвоению спотовых цен на гелий, поставки которого на мировой рынок на 40 процентов обеспечивал Ближний Восток. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о довольно редком газе, производства которого сосредоточено лишь в нескольких странах мира, отмечает агентство. По его данным, в 2025 году 63 миллиона кубометров гелия произвел Катар, уступив только США с 81 миллионом, а тройку замкнула Россия с выработкой 18 миллионов кубометров.

Сам гелий используется в таких отраслях, как производство медицинского оборудования и ракет, а также газ важен при изготовлении полупроводников. Таким образом, его нехватка может серьезно повлиять на бизнес в сфере искусственного интеллекта.

В Южной Корее, где рынок благодаря ИИ-энтузиазму вырос за последнее время на 50 процентов, обострение ситуации вокруг Ирана привело к обвалу котировок и тревоге по поводу ситуацию с микросхемами, значительную долю которых производят именно в этой дальневосточной стране.

