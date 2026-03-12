В Западной Европе начали бороться с подорожанием бензина из-за роста цен на нефть

TotalEnergies ограничит цены на бензин во Франции

Нефтегазовый гигант TotalEnergies объявил в четверг, 12 марта, что ограничит цены на бензин на своих автозаправочных станциях во Франции, чтобы смягчить влияние связанной с событиями на Ближнем Востоке «исключительной волатильности рынка». Об этом сообщает Reuters.

Бороться с подорожанием бензина, стоимость которого подскочила в этой западноевропейской стране выше двух евро за литр впервые с 2022 года, начали после того, как премьер-министр Себастьен Лекорню на заседании правительства предостерег топливные компании от завышения цен и призвал к «особой бдительности» в отношении динамики цен на заправках.

«Никто не должен наживаться на этом кризисе», — подчеркнул глава французского правительства на фоне взлета цен на нефть после закрытия Ираном Ормузского пролива, последствия которого, как напоминают журналисты, «особенно сильно ударили по экономике и потребителям в регионах, зависящих от импорта энергоносителей».

До этого о введении ограничений на розничные цены на топливо объявили власти Венгрии.

Тем временем сама TotalEnergies остановила добычу в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, но рассчитывает, что рост цен позволит ей с лихвой компенсировать потери.