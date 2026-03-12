Реклама

Экономика
19:48, 12 марта 2026Экономика

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире остановила добычу на Ближнем Востоке

TotalEnergies полностью остановила добычу в Катаре, Ираке и частично в ОАЭ
Дмитрий Воронин

Фото: Atef Hassan / Reuters

Одна из крупнейших в мире французская нефтегазовая компания TotalEnergies остановила добычу в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, что затронуло 15 процентов от суммарного объема ее производства. Об этом сообщает ТАСС.

В компании отметили, что решение не коснулось добычи нефти на суше в ОАЭ, а также работы ее НПЗ Satorp в Саудовской Аравии, обеспечивающего внутренний рынок страны в обычном режиме.

Ожидая, что в 2026 году прирост добычи нефти будет в основном обеспечиваться за пределами Ближнего Востока, в TotalEnergies также подчеркнули, что «более высокие цены на нефть с лихвой компенсируют сокращение добычи на Ближнем Востоке».

Нефть 12 марта подорожала более чем на 10 процентов. Ее котировки вновь подскочили выше 100 долларов за баррель.

Накануне французская компания объявила форс-мажор перед своими клиентами из-за ситуации вокруг Ирана, спровоцировавшей временное прекращение производства сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

