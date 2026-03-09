Реклама

19:40, 9 марта 2026Мир

Орбан ввел в Венгрии ограничение цен на топливо

В Венгрии ввели ограничение на цену бензина и дизельного топлива
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел в стране ограничение на розничные цены на топливо. Об этом политик заявил в публикации, опубликованной на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ограничения ввели из-за резкого удорожания нефти на мировых рынках из-за войны на Ближнем Востоке. Стоимость бензина в Венгрии будет ограничена 595 форинтами (137 рублей), дизельного топлива — 615 форинтами (141 рубль).

Виктор Орбан подчеркнул, что государство постарается избежать перебоев с поставками топлива. «Мы откроем государственные стратегические резервы, чтобы обеспечить снабжение», — заявил он в эфире телеканала M1.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова работать с Европой по поставкам нефти и газа, но «от них нужен сигнал». Также Путин добавил, что РФ продолжит поставлять нефть и газ в те страны, которые являются «надежными покупателями».

