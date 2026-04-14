Вэнс рассказал о страданиях американского народа

Вэнс объяснил страданиями американцев усилия США в рамках переговоров с Ираном

Усилия Белого дома в рамках переговоров с Ираном связаны с пониманием масштаба проблем, с которыми граждане США сталкиваются из-за роста цен на топливо. Об этом в интервью Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Указав, что при администрации Дональда Трампа в США «никогда не было таких ужасных цен на энергоносители», как в годы президентства Джо Байдена, Вэнс отметил, что переговоры ведутся активно именно ради снижения цен на энергоносители. «Безусловно, мы знаем, что американский народ страдает», — сказал вице-президент.

Говоря о возможном продолжении контактов с Тегераном, в которых сам он представляет Вашингтон, Вэнс заявил, что сейчас мяч на стороне Ирана, и подчеркнул необходимость полного открытия Ормузского пролива.

Ранее на фоне неудачи переговоров Трамп заявил о начале блокады иранских портов, из-за чего стоимость нефти вновь поднялась выше 100 долларов за баррель. После того, как глава Белого дома допустил новый раунд переговоров, отметив, что «другая сторона очень сильно хочет соглашения», цена упала ниже 97 долларов.

