09:10, 14 апреля 2026Экономика

Нефть подешевела из-за надежд

Стоимость нефти марки Brent упала до $96,5 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Manon Cruz / Reuters

Мировые цены на нефть перешли к снижению в связи с надеждами, связанными с возможным возобновлением переговоров США и Ирана. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно хотят соглашения», — цитирует агентство президента США Дональда Трампа, чье объявление о начале нефтяной блокады ранее вызвало взлет цен на углеводороды.

Цена подскочила выше 100 долларов за баррель, а стоимость нефти с оперативной поставкой стала достигать рекордных уровней.

После новой порции заявлений главы Белого дома баррель марки Brent дешевел примерно до 96,5 доллара, а к моменту написания материала снижался в рамках торгового дня на 0,91 процента, до 98,46 доллара.

Как сообщили в ОПЕК, мировая нефтепереработка пережила в марте самое стремительное с апреля 2020 года падение, сократившись на пять миллионов баррелей в сутки, до 77,1 миллиона. Министр энергетики США Крис Райт на фоне этого отмечает, что цены на нефть и другие энергоносители пока продолжат расти из-за конфликта на Ближнем Востоке, достигнув пика в ближайшие несколько недель.

    Последние новости

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Все новости
