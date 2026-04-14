Нефть подешевела из-за надежд

Стоимость нефти марки Brent упала до $96,5 за баррель

Мировые цены на нефть перешли к снижению в связи с надеждами, связанными с возможным возобновлением переговоров США и Ирана. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно хотят соглашения», — цитирует агентство президента США Дональда Трампа, чье объявление о начале нефтяной блокады ранее вызвало взлет цен на углеводороды.

Цена подскочила выше 100 долларов за баррель, а стоимость нефти с оперативной поставкой стала достигать рекордных уровней.

После новой порции заявлений главы Белого дома баррель марки Brent дешевел примерно до 96,5 доллара, а к моменту написания материала снижался в рамках торгового дня на 0,91 процента, до 98,46 доллара.

Как сообщили в ОПЕК, мировая нефтепереработка пережила в марте самое стремительное с апреля 2020 года падение, сократившись на пять миллионов баррелей в сутки, до 77,1 миллиона. Министр энергетики США Крис Райт на фоне этого отмечает, что цены на нефть и другие энергоносители пока продолжат расти из-за конфликта на Ближнем Востоке, достигнув пика в ближайшие несколько недель.