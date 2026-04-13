16:01, 13 апреля 2026

Мировая нефтепереработка пережила самое резкое за шесть лет падение

Дмитрий Воронин

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Мировая нефтепереработка в марте пережила самое стремительное почти за шесть лет падение, сократившись на пять миллионов баррелей в сутки (б/c), до 77,1 миллиона б/с. Об этом со ссылкой на данные ОПЕК сообщает «Интерфакс».

Максимальное с апреля 2020 года снижение показателя произошло на фоне ситуации на Ближнем Востоке, где Иран в ответ на начало ударов со стороны США и Израиля фактически блокировал поставки через Ормузский пролив.

В результате переработка упала на 4,1 миллиона б/с к уровням годичной давности и на 4,8 миллиона б/с относительно «нормального уровня», говорится в материалах. Причем две трети падения пришлось на «вклад геополитики» и только 1,6 миллиона б/с — на сезонное техобслуживание.

На фоне снижения производства и трудностей с поставками крупнейшая нефтяная компания в мире Saudi Aramco повысила цену на основной сорт нефти для майских поставок в Азию до рекордного значения, установив ее на 19,5 доллара за баррель выше регионального базового уровня, писало агентство Bloomberg.

Тем временем стоимость нефти с оперативной поставкой на фоне угроз Белого дома начать нефтяную блокаду Ирана уже достигает рекордных уровней.

