В США собрались преследовать всех покупателей и продавцов иранской нефти

Власти США собираются преследовать в судебном порядке всех участников сделок с находящейся под санкциями иранской нефтью. Об этом на фоне анонсированной американским президентом Дональдом Трампом «полной блокады» Ормузского пролива заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш. Его цитирует ТАСС.

«Министерство юстиции будет решительно преследовать в судебном порядке любого, кто покупает или продает иранскую нефть», — сказал Бланш.

Трамп ранее заявил, что с 17:00 по московскому времени 13 апреля ВМС Соединенных Штатов начнут блокировать суда, входящие и выходящие из иранских портов. Принятые на фоне провала американо-иранских переговоров меры, по его словам, будут схожи с аналогичными действиями против Венесуэлы, предшествовавшими операции по захвату главы южноамериканской республики Николаса Мадуро.

Блокада Ормузского пролива может усугубить энергетический кризис в мире, пишет CNBC. Нефть на фоне новых заявлений Трампа резко подорожала, подскочив выше 100 долларов за баррель. В Иране в свою очередь заявляют, что любые попытки морской блокады «обречены на провал».