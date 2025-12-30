Реклама

14:26, 30 декабря 2025

Стало известно о крайних мерах Венесуэлы в ответ на нефтяную блокаду со стороны США

Bloomberg: Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США
Дмитрий Воронин

Фото: Stringer / Reuters

Венесуэла на фоне блокады, организованной администрацией президента США Дональда Трампа, приступила к остановке работы нефтяных скважин, что стало «крайней мерой» с учетом операционных трудностей и высоких затрат на их перезапуск. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Собеседники журналистов отметили, что компания Petroleos de Venezuela начала закрывать скважины в Оринокском поясе 28 декабря, поскольку у государственного нефтеперерабатывающего завода закончились складские помещения, а запасы нефти значительно увеличились. Согласно приведенным в материале данным, сокращение составит 15 процентов от общей добычи нефти в стране, достигающей 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Основным покупателем нефти в этой латиноамериканской стране является Китай, напоминает агентство. Трамп требует от Каракаса вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы, на фоне чего организовал «карантин» для венесуэльских углеводородов. Его срок, как стало известно СМИ, составит не менее двух месяцев. Блокаду американский президент также оправдывает борьбой с наркокартелями.

