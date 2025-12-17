Реклама

06:41, 17 декабря 2025Мир

Трамп потребовал от Венесуэлы отдать нефть и землю. У ее берегов уже скапливается крупнейшая армада США

Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть украденную землю и нефть
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США всю нефть, землю и иные «украденные» активы. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он указал, что сейчас у берегов Боливарианской республики скапливается значительная военная сила. «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки», — сказал американский лидер.

Армада будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще никогда не видели — до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас

Дональд Трамппрезидент США

Какие именно земли Трамп считает отнятыми — непонятно. Между США и Венесуэлой нет территориальных споров. 550-километровая морская граница между двумя странами была установлена в 1980 году и ратифицирована Вашингтоном и Каракасом.

Также глава Белого дома объявил о признании действующих властей Венесуэлы иностранной террористической организацией. По его словам, «незаконный» режим Николаса Мадуро использует нефть для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. В связи с этим Трамп сообщил о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Трамп предложил Мадуро бежать из Венесуэлы

Ранее глава США предсказал, что дни Мадуро сочтены. При этом Трамп отказался отвечать вопрос о том, планирует ли Вашингтон военное вторжение в Венесуэлу.

Этому заявлению предшествовало требование Трампа к Мадуро бежать из своей страны. Главы государств провели телефонный разговор 21 ноября, он продлился менее пятнадцати минут. В ходе беседы Мадуро заявил Трампу о готовности уехать при условии предоставления ему и членам его семьи амнистии. Он также попросил снять санкции с венесуэльских чиновников, однако американский лидер отклонил большинство требований, заявив, что «у Мадуро есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в любое место по своему выбору вместе с членами своей семьи». Срок ультиматума истек в пятницу, 28 ноября, а на следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

После этого стало известно, что президент Венесуэлы не намерен покидать страну, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона, и планирует переждать угрозы Трампа. Мадуро значительно усилил меры личной безопасности и резко сократил число публичных мероприятий, так как опасается возможного покушения.

США захватили танкер с венесуэльской нефтью

10 декабря Трамп сообщил о захвате американцами «очень большого, самого крупного танкера» у берегов Венесуэлы. В Каракасе отреагировали на инцидент, обвинив власти США в похищении членов экипажа захваченного танкера, попрания основ международного права и в создании угрозы для мировой морской торговли.

Вскоре СМИ узнали, что США готовятся захватить еще несколько танкеров. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес указала, что тем самым США обозначили настоящую цель конфронтации с латиноамериканской страной. «Маски упали. Правда открылась. Истинная цель — венесуэльская нефть, украсть ее и незаконно присвоить, ничего не заплатив», — резюмировала она.

