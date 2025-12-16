Реклама

12:50, 16 декабря 2025

Мадуро обвинил США в похищении людей

Newsweek: Президент Венесуэлы Мадуро обвинил США в похищении экипажа танкера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в похищении членов экипажа захваченного танкера. Об этом пишет Newsweek.

По словам Мадуро, американцы угрожают не только его стране, но и безопасности всей морской торговли, попирая основы международного права. При этом он подчеркнул, что американский народ еще в силах «обуздать разжигателей войны» в Белом доме.

Ранее Группа друзей в защиту Устава ООН призвала США незамедлительно освободить танкер с венесуэльской нефтью и его экипаж.

10 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о захвате американцами «большого танкера, очень большого, самого крупного» у берегов Венесуэлы.

