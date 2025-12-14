Реклама

05:37, 14 декабря 2025Мир

В ООН призвали США освободить захваченный танкер с венесуэльской нефтью

Группа друзей Устава ООН призвала США освободить захваченный у Венесуэлы танкер
Марина Совина
Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Группа друзей в защиту Устава ООН призвала США незамедлительно освободить танкер с венесуэльской нефтью и его экипаж. Об этом говорится в коммюнике, текст которого опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

В документе осуждаются действия властей Соединенных Штатов после захвата нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. В связи с этим группа друзей в защиту Устава ООН также призвала к полному уважению суверенных прав Боливарианской Республики Венесуэла в отношении ее морской и торговой деятельности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о захвате США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. «Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный», — заявил американский лидер.

