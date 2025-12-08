Раскрыта реакция Мадуро на ультиматум Трампа

WP: Мадуро не намерен покидать страну, несмотря на угрозы Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на растущее давление со стороны Вашингтона, не намерен покидать страну и планирует переждать угрозы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Уточняется, что венесуэльский лидер в последнее время значительно усилил меры личной безопасности и резко сократил число публичных мероприятий, так как опасается возможного покушения.

В то же время, по информации трех источников, контактировавших с венесуэльскими властями, телефонный разговор Мадуро и Трампа, состоявшийся в ноябре, прошел в «теплой атмосфере». «Этот звонок стал сигналом того, что обе стороны, по крайней мере, открыты к диалогу, однако ни одна из них не раскрыла своих реальных намерений», — отметил один из собеседников издания.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Мадуро покинуть страну в течение недели. Главы государств провели телефонный разговор 21 ноября. В ходе беседы венесуэльский лидер заявил президенту США о готовности уехать из страны при условии предоставления ему и членам его семьи амнистии.