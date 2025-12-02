Реклама

03:14, 2 декабря 2025Мир

Трамп поставил Мадуро ультиматум

Reuters: Трамп потребовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп потребовал от лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну в течение недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор 21 ноября, он продлился менее пятнадцати минут. В ходе беседы Мадуро заявил Трампу о готовности уехать из страны при условии предоставления ему и членам его семьи амнистии. Он также попросил снять санкции с венесуэльских чиновников, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции.

Однако, по словам собеседников агентства, американский лидер отклонил большинство требований Мадуро, заявив, что «у того есть неделя, чтобы покинуть Венесуэлу и отправиться в любое место по своему выбору вместе с членами своей семьи». Срок ультиматума истек в пятницу, 28 ноября, а на следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, пишет Reuters.

Ранее американские СМИ писали, что в Белом доме считают свержение и изгнание Мадуро из Венесуэлы своей целью.

