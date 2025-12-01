Раскрыто требование США к Мадуро

Miami Herald: США потребовали от Мадуро уйти с должности и покинуть Венесуэлу

США потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти с должности и покинуть свою страну. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, США готовы гарантировать «безопасный отъезд» венесуэльскому лидеру, его жене и сыну, если Мадуро покинет свой пост. В публикации утверждается, что телефонные переговоры между Вашингтоном и Каракасом стали «последней попыткой избежать прямой конфронтации».

Согласно источникам, звонок был организован при посредничестве Турции, Бразилии и Катара. Отмечается, что в ходе переговоров Венесуэла якобы согласилась передать политический контроль в стране силам оппозиции, но призвала оставить командование вооруженными силами за действующими властями.

Ранее канал CNN сообщил со ссылкой на источник, что Мадуро во время предыдущих неофициальных контактов с США рассказал, когда готов уйти в отставку.