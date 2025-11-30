Мир
Стало известно о готовности Мадуро уйти в отставку

CNN: Мадуро заявил о готовности уйти в отставку не раньше, чем через 1,5 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных контактов с США рассказал, когда готов уйти в отставку. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

В ходе разговора с представителями США Мадуро заявил о готовности уйти в отставку не раньше, чем через 18 месяцев. По данным журналистов, некоторые американские чиновники полагали, что отставка Мадуро может решить некоторые проблемы.

Однако в Белом доме решили, что поддержат план, предусматривающий немедленную отставку Мадуро. Известно также, что Мадуро и его соратники установили контакт с США по нескольким каналам и ведут переговоры о взаимодействии двух стран.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. Перед этим в Вашингтоне стали обсуждать вероятность проведения военной операции в Венесуэле.

