Трамп закрыл небо над Венесуэлой

Трамп: Считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и рядом со страной. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

«Ко всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми — пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым», — указал он.

В последнее время в США все чаще обсуждалась вероятность проведения военной операции силами американской армии в Венесуэле. Что именно последует за предостережением Трампа, пока неизвестно. Однако в субботу, 29 ноября, власти Испании и Португалии рекомендовали своим авиакомпаниям в ближайшие дни не совершать полеты в воздушном пространстве Венесуэлы, писало ТАСС.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ «убивать всех» в ходе атак на суда с наркоторговцами у берегов Венесуэлы.