Глава Пентагона приказал «убивать всех» в ходе операций у берегов Венесуэлы

WP: Хегсет приказал убивать всех при ударах по наркоторговцам у Венесуэлы

Глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ «убивать всех» в ходе атак на суда с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар, чтобы убить выживших в «соответствии с инструкциями Хегсета».

Как отмечается в статье, некоторые американские чиновники считают незаконной кампанию Вашингтона, которая привела к гибели 80 человек. По их мнению, тем, кто к этому причастен, может грозить судебное преследование в будущем.

23 ноября стало известно о подготовке США к новой фазе операций против Венесуэлы. Сообщалось, что тайные операции станут лишь «первой частью новых мер против» президента республики Николаса Мадуро. При этом среди прочего рассматривалась возможность попытки его свержения.