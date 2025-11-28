Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:41, 28 ноября 2025Мир

Глава Пентагона приказал «убивать всех» в ходе операций у берегов Венесуэлы

WP: Хегсет приказал убивать всех при ударах по наркоторговцам у Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ «убивать всех» в ходе атак на суда с наркоторговцами у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, командир сил специальных операций, руководивший первой атакой на венесуэльское судно в Карибском море, приказал нанести второй удар, чтобы убить выживших в «соответствии с инструкциями Хегсета».

Как отмечается в статье, некоторые американские чиновники считают незаконной кампанию Вашингтона, которая привела к гибели 80 человек. По их мнению, тем, кто к этому причастен, может грозить судебное преследование в будущем.

23 ноября стало известно о подготовке США к новой фазе операций против Венесуэлы. Сообщалось, что тайные операции станут лишь «первой частью новых мер против» президента республики Николаса Мадуро. При этом среди прочего рассматривалась возможность попытки его свержения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

    Греция отчиталась о «больших убытках» из-за Украины

    Польша заявила о запуске первых спутников в космос

    В Конгрессе США прокомментировали отставку Ермака

    Германия высказалась о вербовке наемников на Украину

    В Харькове пропал свет после взрывов

    В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар

    В Белоруссии назвали необычную причину отставки Ермака

    Трамп аннулировал все подписанные Байденом с помощью автопера документы

    Раскрыто меню ужина Орбана после переговоров с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости