Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:24, 23 ноября 2025Мир

Чиновники США сообщили о подготовке к новой фазе операций против Венесуэлы

Reuters: США готовятся к новой фазе операций против Венесуэлы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Helgren / Reuters

Соединенные Штаты готовятся в ближайшие дни перейти к новой фазе операций против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Согласно имеющейся информации, доподлинно не известно, когда именно президент США Дональд Трамп принял решение о начале подобных операций и каков будет их масштаб, но они могут начаться уже в ближайшие дни.

Тайные операции, по данным американских чиновников, станут лишь «первой частью новых мер против» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом среди прочего рассматривалась возможность попытки его свержения, сообщает агентство.

Ранее стало известно, что Мадуро обратился к Трампу и предложил ему созвониться, чтобы обсудить отношения между двумя странами. Политик подчеркнул, что считает диалог единственным способом урегулирования конфликта между США и Венесуэлой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Нидерландах не смогли сбить дроны над авиабазой с ядерным оружием

    Чиновники США сообщили о подготовке к новой фазе операций против Венесуэлы

    В Раде потребовали арестовать Зеленского

    Россиянам дали совет об открытии вкладов в декабре

    В Британии оценили влияние плана Трампа на прекращение боевых действий

    Европу обвинили во лжи Украине

    Журналист рассказал о нависшей над Зеленским опасности

    В Британии предупредили Зеленского о тройной угрозе

    Стало известно о десятках погибших бойцов ВСУ после удара «Искандером»

    В США заявили о запланированных переговорах с Россией по мирному плану Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости