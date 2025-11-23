Чиновники США сообщили о подготовке к новой фазе операций против Венесуэлы

Reuters: США готовятся к новой фазе операций против Венесуэлы

Соединенные Штаты готовятся в ближайшие дни перейти к новой фазе операций против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Согласно имеющейся информации, доподлинно не известно, когда именно президент США Дональд Трамп принял решение о начале подобных операций и каков будет их масштаб, но они могут начаться уже в ближайшие дни.

Тайные операции, по данным американских чиновников, станут лишь «первой частью новых мер против» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом среди прочего рассматривалась возможность попытки его свержения, сообщает агентство.

Ранее стало известно, что Мадуро обратился к Трампу и предложил ему созвониться, чтобы обсудить отношения между двумя странами. Политик подчеркнул, что считает диалог единственным способом урегулирования конфликта между США и Венесуэлой.