Раскрыта цель США при захвате танкера у берегов Венесуэлы

Родригес: Настоящая цель захвата танкера США — украсть венесуэльскую нефть

Настоящая цель США, связанная с захватом танкера, это украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, сообщает Venezolana de Televisión.

«Маски упали. Правда открылась. Истинная цель США — венесуэльская нефть, украсть ее и незаконно присвоить, ничего не заплатив», — сказала она.

По словам политика, это действие является международным преступлением и повлечет за собой ответственность.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о захвате нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Уточняется, что он был перехвачен совместными силами Пентагона, Береговой охраны США и ФБР, поскольку американские власти считают его причастным к незаконной сети транспортировки нефти.