Власти Венесуэлы резко осадили США после захвата танкера

Министр Родригес: В Венесуэле осудили захват ВС США очередного танкера

Власти Венесуэлы осудили захват Вооруженными силами США очередного танкера, перевозившего нефть, и его экипажа. Об этом сказано в официальном коммюнике, опубликованном в Telegram-канале исполнительного вице-президента республики Делси Родригес.

«Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и категорически отвергает захват и кражу еще одного частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть», — говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что это «вопиющее преступление» совершено в нарушение норм международного права, конвенции о морском судоходстве и Устава ООН.

В заявлении сказано, что народ Венесуэлы одержит победу над колониальной моделью правительства Штатов. Страна продолжит экономический рост и развитие нефтегазовой промышленности на основе независимости и суверенитета.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия будет задерживать все танкеры, выходящие из Венесуэлы до тех пор, пока глава южноамериканского государства Николас Мадуро не вернет все украденные американские активы.

ВС США 20 декабря поднялись на борт танкера, чтобы послать сигнал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. По данным издания Axios, танкер перевозил венесуэльскую нефть, пытаясь обойти объявленную ранее блокаду.