Цены на нефть взлетели до 150 долларов

Reuters: Стоимость нефти взлетела до 150 долларов на фоне угроз блокады Ирана

Стоимость нефти взлетела на фоне угроз США начать морскую блокаду Ирана из-за провалившихся переговоров. Об этом сообщает Reuters.

Цена европейского сырья растет из-за опасений дальнейшего ограничения поставок из стран Персидского залива. Стоимость июльских фьючерсов выросла на шесть процентов и превысила 100 долларов за баррель.

Цены на нефть, которую не придется ждать несколько месяцев, еще выше, так как из-за фактического закрытия Ормузского пролива покупателям в Европе и Азии приходится в срочном порядке искать поставщиков. По данным LSEG, в понедельник цена на нефть марки Forties из Северного моря достигла 148,87 доллара за баррель, превысив максимум 2008 года.

По мнению аналитиков американского банка Morgan Stanley, процесс возвращения поставок ближневосточной нефти к докризисным уровням не будет быстрым. На восстановление экспорта сырья из охваченного войной региона уйдут месяцы, полагают эксперты. Даже скорое возобновление судоходства в Ормузском проливе не сможет быстро нормализовать ситуацию с поставками ближневосточных энергоресурсов на глобальный рынок, отмечают они.